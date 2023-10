„Wir lassen uns das Seeufer nicht kaputtmachen!“

Die Notwendigkeit eines Ausbaus sieht auch Frank Matt: „Wir brauchen höhere Schienenkapazitäten für Personen und Waren im unteren Rheintal, auch auf der Strecke Bregenz - Lindau. Der zweigleisige Ausbau der Bahn steht an, ein Jahrhundertprojekt." Aber auch er will diesen Ausbau nur in der unterirdischen Variante. „Die Verlagerung des Güter- und Personentransportes auf die umweltfreundlichere Schiene ist ein gewaltiger Beitrag für den Klimaschutz. Der Ausbau der Schiene ist die Zukunft und daher ein Gebot der Stunde. Dieses Ziel müssen wir alle gemeinsam verfolgen. Um für Mensch und Tier die ökologisch wertvolle Umwelt zu schützen, eine deutlich erhöhte Lärmbelastung zu vermeiden und die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner der Bodenseeregion nicht zu gefährden, darf der Ausbau keinesfalls oberirdisch erfolgen.“