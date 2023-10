Neue „Kultur Card“ schmeckt Goldhauben gar nicht

Die Ruhe vor dem Sturm

Nach heftigen Protesten hat es im zweiten Anlauf geklappt. Die Kultur Card für günstigere Eintritte bei Veranstaltungen des Kulturhauptstadtjahrs 2024 ist gedruckt und neu bebildert. Eine Goldhaubendame mit einem Kebab in der Hand hat nach heftigen Protesten dem Foto einer Frau in orangem Sommerkleid, die ihren Kopf in einen Brunnen hält, weichen müssen. Dadurch beruhigten sich im Salzkammergut die Gemüter.

Es könnte die Ruhe vor dem Sturm sein. Viele Kultureinrichtungen kündigen für 2024 Preisanstiege an. Selbst mit der Kultur Card drohen an der Kassa böse Überraschungen.