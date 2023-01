Heimatverein zerlegt Pläne für Stadtmuseum-Umbau

Nicht in Planung eingebunden

Diesmal war der Verein mit rund 1000 Mitgliedern nicht aktiv in die Gestaltung eingebunden, verfolgt aber die Pläne ganz genau. In einem an alle Stadtpolitiker der Kaiserstadt gerichteten Schreiben wird vor der Umsetzung der Pläne ausdrücklich gewarnt. „Der Verein fühlt sich verpflichtet, Stellung zu beziehen und diverse Bedenken vorzubringen“, heißt es einleitend.