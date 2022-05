Debatte um Geld für 21 Kulturhauptstadt-Projekte

„23 für 24“ lautet der neue Slogan einer Kampagne für die Kulturhauptstadt. Gemeint sind die 23 Gemeinden, die an Bord sind, und nun in Musketiermanier „Alle für einen“ für das Jahr 2024 zusammenhelfen sollen. Doch rund um den Wechsel in der Geschäftsführung blieb wohl die Kommunikation auf beiden Seiten auf der Strecke. Die Kulturhauptstadt selbst darf nämlich gar keine Infrastrukturprojekte finanzieren, empfiehlt nur. Vielleicht schaffen es Ortschefs und Kulturhauptstadt, bis 2024 auf den selben Wissensstand zu kommen.