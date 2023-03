Kulturhaupstadt plant Verdoppelung der Parktarife

Bürgerliste ist empört

Die Bürgerliste ist empört: „Die sogenannte Anpassung der Parkgebühren ist nichts anderes als eine Abzocke der Ischler Verkehrspolitiker Schiller und Schott zulasten der Ischler Bevölkerung“, so Vizebürgermeister Hannes Mathes. Mit der Erhöhung der Parkgebühren wolle offenbar Rot-Grün die Finanzprobleme der Stadt in den Griff bekommen. „Man will unbedingt vermeiden noch vor dem Kulturhauptstadt-Jahr in den Härteausgleich gehen zu müssen“, so Mathes.