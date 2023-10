Ganz normaler Wahnsinn: Zu Besuch bei den Lausern

Keine Nervosität - aber viel Vorfreude

„Man behält trotzdem einen gewissen Respekt vor der Bühne. Schon am Tag vor einem Auftritt ist man angespannt. Immerhin kommen hier tausende Menschen, aus ganz Österreich und noch weiter und kaufen Tickets nur um uns zu sehen. Wirklich nervös ist man nicht, aber vor allem in den ersten Minuten angespannt. Wenn aber alles klappt, und das Publikum in Stimmung kommt, ist das verflogen und wir sind wieder voll drinnen“, so der 46-jährige Frontmann. „Und wir sind auch alles Rampensäue, das muss auch sein“, lachen die Kollegen im Hintergrund.