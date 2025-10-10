Unterstützung für Feel Again mit Ohrringen & Süßem

Sacherwürfel mit dem Logo des Vereins gibt’s derzeit bei Billa Plus. Wer nichts Süßes mag, kann Ohrgehänge erstehen – und helfen. Oder am 11. Oktober einen Sautanz in Leithaprodersdorf besuchen.
Der gemeinnützige Verein Feel Again bietet kostenfreie Make-up-Wohlfühlstunden mit Fotoshooting für an Krebs erkrankte Frauen und Wohlfühlstunden für betroffene Mitglieder für Körper, Geist und Seele in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, im Burgenland und in der Steiermark an. Denn Krebs kann jede treffen.
Gegründet wurde der Verein 2018 von Make-up-Artistin Catharina Flieger und der Fotografin Birgit Ehrenreich. Mittlerweile sind auch Laura Jagoschütz als Fotografin und die Visagistinnen Cornelia Graner und Sabine Wagenhofer mit im Boot. Diese Wohlfühlstunden kosten Geld. Deshalb ist man seitens Feel Again immer dankbar, wenn geholfen wird.
Ohrringerl für Feel Again
So wie von Christina Steiner aus Lindgraben. Die junge Frau macht seit dreieinhalb Jahren Schmuck – genauer gesagt Ohrringe aus Polymer Clay. Verkauft wird er via Social Media unter cs_._jewelry und auf Märkten.
Für Feel Again hat sie jetzt zwei Ohrgehänge kreiert. Bis zu fünf Euro pro verkauftem Paar kommen dem Verein zugute. Bestellungen kann man per Mail an cs_jewelry@hotmail.com schicken. Die Aktion läuft noch bis 23. Oktober.
Wer jetzt nicht so auf rosa Ohrringe abfährt – der kann sich etwas Süßes gönnen und damit Gutes tun. Bei Billa Plus gibt es nämlich die Feel-Again-Sacherwürfel.
Auch hier geht ein Teil des Erlöses an den Verein. Diese Aktion gibt’s noch bis 16. Oktober. Wer's lieber deftig mag: Am 11. Oktober ab 11.30 Uhr laden Sisi und ihre Freunde zum Benefiz-Sautanz für Feel Again in den Pfarrhof in Leithaprodersdorf. Die 17 Euro pro Nase kommen dem Verein zugute. Na dann: Mahlzeit!
