Traumdebüt: Tor nach fünf Minuten und Rangnick-Lob

„So kann es weitergehen“

Wurmbrand war einer der Gewinner des Abends. Für Rapid hat er bisher 24 Bundesliga-Spiele bestritten, auch in Österreichs U21 waren es erst zwei. „Es ist ziemlich schnell gegangen für mich im letzten Jahr“, meinte der Teenager, der bis Sommer noch den Zivildienst absolviert hatte. „Für das Nationalteam zu debütieren ist ein großartiges Gefühl, nicht selbstverständlich. So kann es weitergehen.“