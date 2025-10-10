Traumdebüt: Tor nach fünf Minuten und Rangnick-Lob

Besser kann ein Debüt im Nationalteam kaum laufen. Rapids Nikolaus Wurmbrand traf bereits fünf Minuten nach seiner Einwechslung, bereitete den Rekordtreffer von Marko Arnautović vor und erhielt obendrein ein dickes Lob von Teamchef Ralf Rangnick.
Den Assist zum letzten Treffer von Marko Arnautović, mit dem er Toni Polsters Torrekord übertraf, leistete ihm Nikolaus Wurmbrand. „Da habe ich mir ein gutes Spiel für das Debüt ausgesucht“, sagte der 19-Jährige lächelnd. „Es sind viele coole Sachen passiert.“ Fünf Minuten nach seiner Einwechslung in der 72. Minute gelang ihm bereits sein Premierentreffer. Mit seinen schnellen Dribblings und gefährlichen Hereingaben brachte Wurmbrand richtig Schwung auf den rechten Flügel.
Sein Dress wollte sich der Teenager behalten. „Das wird nicht gewaschen, sondern im Zimmer aufgehängt.“
„So kann es weitergehen“
Wurmbrand war einer der Gewinner des Abends. Für Rapid hat er bisher 24 Bundesliga-Spiele bestritten, auch in Österreichs U21 waren es erst zwei. „Es ist ziemlich schnell gegangen für mich im letzten Jahr“, meinte der Teenager, der bis Sommer noch den Zivildienst absolviert hatte. „Für das Nationalteam zu debütieren ist ein großartiges Gefühl, nicht selbstverständlich. So kann es weitergehen.“
Lob von Rangnick
Auch Teamchef Ralf Rangnick lobte den 19-Jährigen: „Er hat Elemente in seinem Spiel, die uns guttun. Wenn er mit beiden Beinen auf dem Boden bleibt, sehe ich in ihm einen Spieler, mit dem wir noch viel Freude haben werden.“
