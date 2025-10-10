Vorteilswelt
„Maria Theresia“

Wer ist Nienke Latten? Die neue Habsburg-Queen

Adabei Österreich
10.10.2025 09:33

Wien fiebert der Uraufführung des VBW-Musicals „Maria Theresia“ entgegen! Am Freitag, den 10. Oktober, schlüpft die niederländische Schauspielerin Nienke Latten in die Rolle der legendären Habsburger-Herrscherin. Doch wer ist die Powerfrau, die das Ronacher erobert? Wir haben alle Infos zum neuen Musical-Liebling!

Eine Karriere wie aus dem Märchen: Schon in ihrer Heimat galt Nienke Latten als großes Talent. An der renommierten Musical-Hochschule Muziektheater Tilburg absolvierte sie ihre Ausbildung – mit Bravour. Bereits während des Studiums glänzte sie in Klassikern wie „Elisabeth“ und „West Side Story“.

Ihr Mentor, der bekannte Musical-Coach Edward Hoepleman, erkannte früh ihr außergewöhnliches Talent. Und er sollte recht behalten: Die Bühne wurde zu Nienkes Zuhause – und das Publikum zu ihrem größten Fan.

Von der Wüste nach Wien
Der große Durchbruch kam 2018: Als Prinzessin Jasmin im Disney-Erfolg „Aladdin“ verzauberte Nienke das Publikum in Hamburg und Stuttgart. Ihre Natürlichkeit, ihr Humor und ihre unglaubliche Bühnenpräsenz machten sie zur Publikumsliebling – und zur gefeierten Newcomerin der europäischen Musical-Szene.

Seit ihrem Debüt in Wien ist Nienke Latten aus der Musical-Hauptstadt nicht mehr wegzudenken. Ab September 2022 begeisterte sie im Raimund Theater als Ich in der Erfolgsproduktion „Rebecca“. Ihre Darstellung war so intensiv, so emotional, dass sie die Rolle bis zur Dernière im Januar 2024 spielte.

Nur wenige Monate später zeigte sie eine ganz neue Seite: Als Maria Magdalena in „Jesus Christ Superstar“ überzeugte sie mit starker Stimme und tiefem Ausdruck.

Zwischen Schneeflocken und Kaiser-Krone
Nach ihren Erfolgen in Wien zog es Nienke zurück in ihre Heimat. Von Juni 2024 bis Juli 2025 stand sie in der niederländischen Version von „Die Eiskönigin – Das Musical“ auf der Bühne und verkörperte dort die liebenswerte Anna – eine Rolle voller Herz und Energie.

Nun kehrt sie wieder zurück in die Stadt, die sie liebt – für ihre bisher größte Herausforderung: „Maria Theresia“.

„Sie ist so unfassbar inspirierend“, freut sich die 29-Jährige über ihre historische Rolle, die ihr die Gelegenheit gebe, sich einer Figur wie einer Freundin zu nähern. 

Welturaufführung
Musical-Beauty Nienke Latten wird Maria Theresia
20.05.2025
Musical-Uraufführung
Maria Theresia, die neue Kaiserin der Popkultur
09.10.2025

Wir sind gespannt, wie Nienke Latten die legendäre Herrscherin interpretieren wird, und wünschen der sympathischen Niederländerin für die Uraufführung von „Maria Theresia“ toitoitoi!

