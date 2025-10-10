Tüftlerin Lobnig rudert in fremden Booten um Gold
Bei der Küsten-EM
Ruder-Ass Magdalena Lobnig geht vor der türkischen Küste in neuer olympischer Disziplin auf Gold los. Die Athleten bringen dabei keine eigenen Boote mit. Auch Schwester Kathi ist dabei – sogar als Titelverteidigerin.
Eine echte Tüftlerin, für die jedes Detail entscheidend ist. Das war Kärntens Olympia-Bronzene von 2021 in Tokio, Magdalena Lobnig, in ihrer Flachwasser-Karriere. „Ich war immer sehr feinfühlig was das Boot betrifft – aber jetzt geht’s eigentlich nur noch darum, in der Hitze des Gefechts schnell zu rudern“, erklärt die 35-Jährige vor der Küsten-EM in Antalya. Ab Samstag tritt sie dort in der neuen olympischen Disziplin (ab Los Angeles 2028) Beachsprint an – und zählt als Top-Favoritin auf Gold.
