Engel auf Abwegen

Kinotickets & mehr für „Good Fortune“ gewinnen

Gewinnspiele
10.10.2025 12:40

Schutzengel Gabriel (Keanu Reeves) will beweisen, dass Geld nicht glücklich macht – und löst ein himmlisch-menschliches Chaos aus. Die smarte Komödie „Good Fortune – Ein ganz spezieller Schutzengel“ startet in Österreich am 16. Oktober und die „Krone“ verlost ein tolles Gewinnspielpaket hierzu. Jetzt mitmachen und gewinnen!

Macht Geld glücklich? Der gutmütige, aber ungeschickte Schutzengel Gabriel bezweifelt das. Eigentlich besteht sein Job darin, Menschen zu retten, die beim Autofahren aufs Handy gucken. Doch er fühlt sich zu Höherem berufen. Als er den verzweifelten Gelegenheitsarbeiter Arj trifft, der im Auto schläft und sich trotz zahlreicher Jobs kaum über Wasser halten kann, beschließt er zu helfen. Wenn er ihm die Gelegenheit böte, für ein paar Tage in das Leben des Selfmade-Millionärs Jeff (Seth Rogen) zu schlüpfen, der in einer Villa mit Pool lebt, würde Arj schon merken, dass Reichtum allein nicht glücklich macht!

(Bild: © 2025 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2025 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)

Doch Gabriel irrt sich. Denn Arj genießt es in vollen Zügen, plötzlich auf der Gewinnerseite des Lebens zu stehen. Beim Versuch, das Geschehene wieder rückgängig zu machen, stellt der Schutzengel das Leben der beiden Männer vollends auf den Kopf. Das göttliche Chaos, das er stiftet, hat plötzlich auch für ihn selbst ungeahnte Konsequenzen.

(Bild: © 2025 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2025 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich)

In den Hauptrollen glänzen Keanu Reeves als überforderter Engel Gabriel, Aziz Ansari als idealistischer Arj, Seth Rogen als lebensfroher Investor Jeff, Keke Palmer als kämpferische Gewerkschafterin Elena und Sandra Oh als strenge, aber weise Engels-Chefin Martha. Regie und Drehbuch stammen von Aziz Ansari, der mit feinem Humor zwei bekannte Motive – den Himmelsbote-auf-Erden- und den Körpertausch-Plot – frisch und klug kombiniert.

Gewinnen Sie Kinotickets und Thermengutscheine der Therme Wien.
Gewinnen Sie Kinotickets und Thermengutscheine der Therme Wien.(Bild: © 2025 LEONINE Studios / Constantin Film Österreich, adobe stock -Romolo Tavani)

Mitmachen und gewinnen
Zum Kinostart am 16. Oktober verlost die „Krone“ nun ein Gewinnspielpaket bestehend aus 2 Kinogutscheinen für den Film „Good Fortune – Ein ganz spezieller Schutzengel“ sowie 2 Tageseintritte für die Therme Wien inkl. Sauna. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 16. Oktober, 09:00 Uhr

