So sexy präsentieren sich die Bäuerinnen & Bauern

Heiß, heißer, Jungbauernkalender 2026! Zum mittlerweile 26. Mal dürfen sich Fans über gestählte Sixpacks und sexy Kurven der Jungbauern und Jungbäuerinnen freuen. Sündiger kann das Landleben gar nicht sein!
Schon seit mehr als zwei Jahrzehnten zählt der Jungbauernkalender zum wahren Dauerbrenner! Und auch für das kommende Jahr dürfen sich Fans wieder auf Sündiges vom Bauernhof freuen.
Sündiges Landleben
Denn gleich 24 Bäuerinnen und Bauern aus Österreich, Deutschland und heuer erstmals auch aus Südtirol haben wieder die Hüllen fallen lassen, um nicht nur die schönsten Seiten, sondern auch ein zeitgemäßes Bild des Landlebens zu präsentieren.
Mit der Aufmerksamkeit, die der Kalender mit einem Augenzwinkern erzeugt, möchten auch die diesjährigen Teilzeit-Models mehr Anerkennung für die Landwirtschaft schaffen und die harte Arbeit sichtbar machen, die 365 Tage im Jahr geleistet wird.
Feierliche Präsentation in Wien
Die Aufnahmen für die diesjährige Kalender-Ausgabe fanden im Thermen- und Vulkanland statt. Ausgangspunkt waren dabei das Thermenhotel Vier Jahreszeiten und die Therme Loipersdorf, von wo aus die verschiedenen Shooting-Locations abgefahren wurden.
Am Mittwochabend wurden die Girls und Men Edition in Wien erstmals feierlich vorgestellt.
„Der Jungbauernkalender hat bereits eine lange Tradition und wir sind glücklich, auch dieses Jahr wieder zwei wunderbare Kalender mit motivierten jungen Bäuerinnen und Bauern vorstellen zu können“, freute sich Herausgeber DI Bernd Brodtrager.
Projektleiter Philipp Knefz ergänzte: „Besonders großartig finde ich, dass der Jungbauernkalender jedes Jahr an Wichtigkeit und Reichweite gewinnt und er mittlerweile eine Kommunikationsplattform für die Gedanken junger Bäuerinnen und Bauern ist!“
Fans durften mitvoten
Die Titelbilder der beiden Editionen wurden auch heuer wieder durch ein Online-Voting in der Instagram- und Facebook-Community des Jungbauernkalenders ermittelt.
Wer sich ein Exemplar der limitierten Kalender, die es ab sofort im Webshop gibt, sichern möchte, der sollte auch heuer wieder schnell sein. Denn im letzten Jahr war die Men Edition schon Anfang Dezember ausverkauft!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.