Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jungbauernkalender

So sexy präsentieren sich die Bäuerinnen & Bauern

Adabei Österreich
08.10.2025 20:00
Heiße Kurven, Sixpacks und viel nackte Haut machen den Jungbauernkalender auch 2026 zum Hit!
Heiße Kurven, Sixpacks und viel nackte Haut machen den Jungbauernkalender auch 2026 zum Hit!(Bild: Jungbauernkalender 2026)

Heiß, heißer, Jungbauernkalender 2026! Zum mittlerweile 26. Mal dürfen sich Fans über gestählte Sixpacks und sexy Kurven der Jungbauern und Jungbäuerinnen freuen. Sündiger kann das Landleben gar nicht sein!

0 Kommentare

Schon seit mehr als zwei Jahrzehnten zählt der Jungbauernkalender zum wahren Dauerbrenner! Und auch für das kommende Jahr dürfen sich Fans wieder auf Sündiges vom Bauernhof freuen.

Sündiges Landleben
Denn gleich 24 Bäuerinnen und Bauern aus Österreich, Deutschland und heuer erstmals auch aus Südtirol haben wieder die Hüllen fallen lassen, um nicht nur die schönsten Seiten, sondern auch ein zeitgemäßes Bild des Landlebens zu präsentieren.

Auf das Titelbild der Girls Edition schaffte es heuer Julia.
Auf das Titelbild der Girls Edition schaffte es heuer Julia.(Bild: Jungbauernkalender 2026)
Lena verführt die Fans des Jungbauernkalenders im Februar.
Lena verführt die Fans des Jungbauernkalenders im Februar.(Bild: Jungbauernkalender 2026)

Mit der Aufmerksamkeit, die der Kalender mit einem Augenzwinkern erzeugt, möchten auch die diesjährigen Teilzeit-Models mehr Anerkennung für die Landwirtschaft schaffen und die harte Arbeit sichtbar machen, die 365 Tage im Jahr geleistet wird.

Mit Sabrina geht es im Mai sexy zu.
Mit Sabrina geht es im Mai sexy zu.(Bild: Jungbauernkalender 2026)
Der Oktober wird dank Stefanie tierisch heiß.
Der Oktober wird dank Stefanie tierisch heiß.(Bild: Jungbauernkalender 2026)
Und Yasmin heizt den Fans des Jungbauernkalenders im Dezember so richtig ein.
Und Yasmin heizt den Fans des Jungbauernkalenders im Dezember so richtig ein.(Bild: Jungbauernkalender 2026)
Ehemalige Jungbauernkalender-Models zieren die Rückseite der Girls Edition 2026.
Ehemalige Jungbauernkalender-Models zieren die Rückseite der Girls Edition 2026.(Bild: Jungbauernkalender 2026)

Feierliche Präsentation in Wien
Die Aufnahmen für die diesjährige Kalender-Ausgabe fanden im Thermen- und Vulkanland statt. Ausgangspunkt waren dabei das Thermenhotel Vier Jahreszeiten und die Therme Loipersdorf, von wo aus die verschiedenen Shooting-Locations abgefahren wurden.

Am Mittwochabend wurden die Girls und Men Edition in Wien erstmals feierlich vorgestellt.

Andreas lässt am Titelbild der Men Edition die Muskeln spielen.
Andreas lässt am Titelbild der Men Edition die Muskeln spielen.(Bild: Jungbauernkalender 2026)
Eine tierische Freundschaft konnte Michael beim Shooting für den Februar schließen.
Eine tierische Freundschaft konnte Michael beim Shooting für den Februar schließen.(Bild: Jungbauernkalender 2026)
Beim Sixpack von Clemens kommen die Fans im März ins Schwärmen.
Beim Sixpack von Clemens kommen die Fans im März ins Schwärmen.(Bild: Jungbauernkalender 2026)

„Der Jungbauernkalender hat bereits eine lange Tradition und wir sind glücklich, auch dieses Jahr wieder zwei wunderbare Kalender mit motivierten jungen Bäuerinnen und Bauern vorstellen zu können“, freute sich Herausgeber DI Bernd Brodtrager.

Projektleiter Philipp Knefz ergänzte: „Besonders großartig finde ich, dass der Jungbauernkalender jedes Jahr an Wichtigkeit und Reichweite gewinnt und er mittlerweile eine Kommunikationsplattform für die Gedanken junger Bäuerinnen und Bauern ist!“

Für schöne Aussichten sorgt im September Martin.
Für schöne Aussichten sorgt im September Martin.(Bild: Jungbauernkalender 2026)
Und Philipp lässt im Dezember schließlich alle Hüllen fallen.
Und Philipp lässt im Dezember schließlich alle Hüllen fallen.(Bild: Jungbauernkalender 2026)
Auch auf der Rückseite der Men Edition sind wieder altbekannte Gesichter zu sehen.
Auch auf der Rückseite der Men Edition sind wieder altbekannte Gesichter zu sehen.(Bild: Jungbauernkalender 2026)

Fans durften mitvoten
Die Titelbilder der beiden Editionen wurden auch heuer wieder durch ein Online-Voting in der Instagram- und Facebook-Community des Jungbauernkalenders ermittelt.

Wer sich ein Exemplar der limitierten Kalender, die es ab sofort im Webshop gibt, sichern möchte, der sollte auch heuer wieder schnell sein. Denn im letzten Jahr war die Men Edition schon Anfang Dezember ausverkauft!

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Grammy-Preisträger Brett James ist im Alter von 57 Jahren bei einem Flugzeugabsturz in North ...
Drama um Grammy-Star!
Brett James stirbt mit Ehefrau und deren Tochter
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump werden von Prinz William und Prinzessin ...
„Sie sind wunderschön“
Donald Trump von Kate in Windsor Castle empfangen
In einer Badewanne voller Plastikbällen präsentierte Lilly Becker voller Stolz ...
Die heißesten Bilder
Lilly Becker zeigt sich nackt im „Playboy“
Vaterherz zerreißt
Beckers bitteres Geständnis über Tochter Anna
Trauer Giorgio Armani (11. Juli 1934 – 4. September 2025)
Trauer um Legende
Italienischer Modepapst Giorgio Armani gestorben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
135.958 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
134.515 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
123.344 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1633 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1295 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1131 mal kommentiert
Mehr Adabei Österreich
Jungbauernkalender
So sexy präsentieren sich die Bäuerinnen & Bauern
Bewegender Abschied
Letzter Applaus für „Mr. Wunderbar“ Harald Serafin
Kummer-Nachfolgerin
Turnschuh-Gate im ORF nach Wetter-Millionenshow
Tiroler Promi-Wirtin:
„Anfangs konnte ich mir zehn Handtücher leisten“
Trauer um TV-Liebling
Schauspielerin Lotte Ledl mit 95 Jahren gestorben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf