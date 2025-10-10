Pannenhelfer ohne Warnweste wurde schwer verletzt

Bei Aufprall schwer verletzt

Knapp nach Mitternacht gegen 0.15 Uhr wollte dann ein 47-jähriger Lenker aus dem Bezirk Bruck an der Leitha an dem Pannenwagen vorbeifahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem 34-jährigen Deutschen. Dieser wurde dabei schwer verletzt und mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 in die Uniklinik St. Pölten geflogen.