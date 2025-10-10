14-Jähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

In Puchberg am Schneeberg, Bezirk Neunkirchen, wurde am Donnerstagnachmittag ein 14-jähriger Bursche von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Der Teenager hatte an einer Haltestelle die B26 hinter einem Autobus überqueren wollen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Er wurde in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt transportiert.