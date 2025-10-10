14-Jähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Sofía Vergara sorgt bei Fans für Schnappatmung
Ein Teenager (14) wurde am Donnerstag in Puchberg (NÖ) von einem Auto erfasst, als er eine Haltestelle hinter einem Bus überqueren wollte. Er wurde dabei schwer verletzt.
In Puchberg am Schneeberg, Bezirk Neunkirchen, wurde am Donnerstagnachmittag ein 14-jähriger Bursche von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Der Teenager hatte an einer Haltestelle die B26 hinter einem Autobus überqueren wollen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Er wurde in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt transportiert.
Jugendlicher im Spital
Der Jugendliche war vom Wagen eines 37-jährigen Einheimischen niedergestoßen worden. Er wurde laut Polizei gegen einen hinter dem Autobus haltenden Pkw geschleudert.
