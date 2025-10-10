Gigantischer Verkehrsstau sorgt für Lichtermeer

Die Wuzhuang-Mautstation ist die größte in China und eine der größten in ganz Asien. Am Montag führten die Heimreisen nach den Feiertagen zu einem massiven Rückreiseverkehr, der die Kapazität der Station weit überstieg. Fahrzeuge bildeten lange Schlangen und mussten sich von mehreren Fahrspuren auf nur vier Fahrspuren zusammenfädeln – mit minimaler Bewegung über Stunden hinweg. Einige Fahrer warteten mehr als sechs Stunden, größere Unfälle wurden jedoch nicht gemeldet.