„Vienna Calling“

Alice Tumler leitet Österreichs ESC-Vorentscheid

Adabei Österreich
10.10.2025 11:34
Alice Tumler sucht im ORF Österreichs neue ESC-Hoffnung.
Alice Tumler sucht im ORF Österreichs neue ESC-Hoffnung.(Bild: Andreas Tischler / picturedesk.com)

Erfahrungen mit dem Song Contest hat sie: Beim vergangenen Wiener Eurovision Song Contest war Alice Tumler gemeinsam mit Arabella Kiesbauer, Mirjam Weichselbraun und Conchita das Moderationsquartett in der Wiener Stadthalle. Nun wird die 46-Jährige den nationalen Vorentscheid „Vienna Calling“ am 20. Februar moderieren. 

Damit wissen sich die zwölf Acts, die nach der Vorauswahl durch den ORF den Weg auf die TV-Bühne finden werden, also in erfahrenen Händen. Noch bis 15. Oktober können sich Tollkühne, Wagemutige und Tapfere für „Vienna Calling“ bewerben.

Wer folgt JJ nach?
Wie es weiter hießt, haben bisher bereits klingende Formationen wie Die Südsteirer, Glückskinder by Egon7, Mystic Alpin oder Schaller & Rauch ihren Hut in den Ring geworfen.

Lesen Sie auch:
Mit dem Song „„Wasted Love“  holte Sänger JJ den Song Contest nach Österreich. Sein Nachfolger ...
70. Song Contest:
ORF will Österreich-Starter via Auswahlshow finden
02.08.2025
Schlappe für Innsbruck
Entscheidung gefallen: Wien bekommt Song Contest!
20.08.2025

Außerdem wollen Einzelacts wie Nikotin, Krystoff oder Emely Myles ihr Glück beim Song Contest versuchen.

„Vienna Calling“
Alice Tumler leitet Österreichs ESC-Vorentscheid
„Maria Theresia“
Wer ist Nienke Latten? Die neue Habsburg-Queen
Dr. Bohl tanzt an
Dancing-Star-Debüt auf dem 68. Wiener Opernball
Jungbauernkalender
So sexy präsentieren sich die Bäuerinnen & Bauern
Bewegender Abschied
Letzter Applaus für „Mr. Wunderbar“ Harald Serafin
