Alice Tumler leitet Österreichs ESC-Vorentscheid

Erfahrungen mit dem Song Contest hat sie: Beim vergangenen Wiener Eurovision Song Contest war Alice Tumler gemeinsam mit Arabella Kiesbauer, Mirjam Weichselbraun und Conchita das Moderationsquartett in der Wiener Stadthalle. Nun wird die 46-Jährige den nationalen Vorentscheid „Vienna Calling“ am 20. Februar moderieren.
Damit wissen sich die zwölf Acts, die nach der Vorauswahl durch den ORF den Weg auf die TV-Bühne finden werden, also in erfahrenen Händen. Noch bis 15. Oktober können sich Tollkühne, Wagemutige und Tapfere für „Vienna Calling“ bewerben.
Wer folgt JJ nach?
Wie es weiter hießt, haben bisher bereits klingende Formationen wie Die Südsteirer, Glückskinder by Egon7, Mystic Alpin oder Schaller & Rauch ihren Hut in den Ring geworfen.
Außerdem wollen Einzelacts wie Nikotin, Krystoff oder Emely Myles ihr Glück beim Song Contest versuchen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.