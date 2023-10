Auingers Plan für 1000 neue Wohnungen

Eines davon: „Mit mir als Bürgermeister wird es 1000 neue und leistbare Mietwohnungen geben.“ Wie Auinger das erreichen will? Die Stadt soll großflächig Baugründe in der Stadt aufkaufen. „Wenn wir jedes Jahr 7,5 Millionen Euro investieren, bekommen wir Grund für 150 Mietwohnungen jährlich“, erklärt Auinger. Den Grund solle die Stadt den gemeinnützigen Bauträgern zur Verfügung stellen, die dort geförderte Mietwohnungen errichten sollen, so der Plan.