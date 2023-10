Poledance: Sexy an der Stange

Ksenia macht seit drei Jahren Poledance in einem Wiener Studio. Sie schwärmt von ihrem neu gewonnenen Selbstvertrauen, seit sie wöchentlich in sexy Unterwäsche an der Stange trainiert. „Ich hatte damals eine depressive Zeit und wollte etwas Neues ausprobieren. Ich habe immer Sport geliebt und wollte Tanzen versuchen, mit High Heels, das ist super interessant und eine Herausforderung!“