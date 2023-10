800 V bald für alle - aber das ist erst der Anfang

Es geht auch flexibel

Dass 400 und 800 Volt nebeneinander existieren können, beweist der amerikanische Autoriese General Motors mit seiner Elektroplattform Ultium. Diese erlaubt verschiedene Formate einer modular aufgebauten 400-Volt-Batterie. Der GMC Hummer EV verfügt zum Beispiel über zwei 400-Volt-Batterieschichten mit je 100 kWh Speicherkapazität, die 400-Volt-Elektromotoren mit Strom versorgen. Will man jedoch an einer 800-Volt-Gleichstromladesäule laden, werden die Schichten vorübergehend in Reihe geschaltet, was eine Gleichstrom-Schnellladung mit bis zu 800 Volt und 350 kW erlaubt. (SPX)