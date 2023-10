Wohin geht die Reise für den LASK im Oktober?

Zumal ja in den nächsten vier Wochen nicht weniger als fünf Auswärtsduelle bei einem Heimspiel am Speiseplan stehen. Schreck, lass nach! Zumal Schwarz-Weiß in der Fremde zuletzt regelmäßig blass wirkte. In den letzten zwölf Auswärtsduellen (exklusive Cup) gab’s lediglich einen Sieg. Und nun meint es auch die Auslosung in der Europa League nicht besonders wohlwollend mit dem LASK. Nach der magischen Nacht gegen den Gruppenfavorit Liverpool folgen nun zwei schwere Duelle in der Fremde gegen die vermeintlichen Rivalen um Rang zwei. Während der LASK am Donnerstag in Frankreich bei Toulouse antreten muss, wartet drei Wochen später der schwere Flug nach Belgien zu Saint Gilloise.