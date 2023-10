Wagner-Söldner tötete nach Rückkehr Stieftochter

Derzeit befinde sich der Bewohner der russischen Stadt Lipezk in Untersuchungshaft, gab die Ermittlungsabteilung auf ihrer offiziellen Internetseite bekannt. Laut den Angaben stritt sich der Mann am Abend des 1. Oktobers mit seiner Ehefrau und tötete im Zuge des Konflikts das Kleinkind. Das Mädchen sei an Ort und Stelle verstorben.