Wagner-Kämpfer Medwedew in Norwegen verhaftet

Wiederkehrende Straffälligkeit

Medwedew hatte wegen Raubs und Schlägereien vier Jahre in russischer Haft verbracht. In Norwegen wurde der Russe zweimal verhaftet - wegen Schlägereien in Bars. Auch in Schweden wurde er einmal verhaftet. Der Grund war ein illegaler Grenzübertritt. In einem Interview mit der „New York Times“ erklärte der ehemalige Wagner-Söldner, dass er in Norwegens Hauptstadt Oslo Auseinandersetzungen mit Ukrainern gehabt habe.