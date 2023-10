„La traviata“: Weiße Kamelien soll es regnen!

Aber wen kümmert’s, wenn Lisette Oropesa als Violetta endlich auch in Wien zu erleben ist. Oropesa verwandelt mit ihrem leuchtend-blühenden Sopran die gefürchteten Koloraturen von „È strano“ gekonnt in überschwänglichen Ausdruck, genauso wie sie mit „Addio del passato“ zwischen letztem Sehen und zartem Verzweifeln zu Tränen rührt. Erst recht, wenn sie in einem grandiosen Crescendo noch einmal das Leben umarmen möchte, bevor es„Gran Dio! Morir sì giovine“ („Großer Gott! So jung zu sterben“) aus ihr herausbricht.