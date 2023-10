Auf welchen Ikea-Möbeln Sie nie „sitzenbleiben“

Mit knapp über 6 Milliarden Euro gaben Herr und Frau Österreicher im Vorjahr so viel wie nie für die Innenausstattung der eigenen vier Wände aus. Neue Möbel kommen rein, die alten müssen raus. Nicht auf den Sperrmüll, dafür sind die meisten Objekte viel zu schade, noch in zu gutem Zustand. So brummt auch der Second-Hand-Markt. Knapp 60.000 Anzeigen drehen sich allein auf Willhaben österreichweit nur um gebrauchte Sofas und Sessel.