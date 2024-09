Wie gut und fleißig sind unsere Politiker?

Mehrere Begründungen

Ein Begräbnis und eine Visite am Gemeindetag in Oberwart lauteten die Begründungen. Grundsätzlich ist laut Paragraf 17 jeder Abgeordnete verpflichtet, an den Sitzungen des Landtages und der Ausschüsse, in die er gewählt ist, teilzunehmen. „Der Mandatar muss jede auf ihn gefallene Wahl annehmen. Aus triftigen Gründen kann ihn der Landtag davon entbinden“, heißt es offiziell.