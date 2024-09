Ein Geschäft, auf das man gerne verzichtet

„Ich habe um viertel 2 beschlossen, unsere Filiale aufzusperren, eine halbe Stunde später waren die Mitarbeiter da“, berichtet Beriz Salkic, Standortleiter der Fetter-Filiale in Stockerau, vom spontanen Handeln am vergangenen Sonntag. Seine Crew musste er nicht lange überzeugen, am Wochenende Überstunden zu machen. „Es gab einen starken Zusammenhalt. Die Kunden waren auch sehr dankbar.“ Pumpen, Schläuche, Nass-Trocken-Sauger, Kübel, Abzieher – all die notwendigen Produkte wurden in die Einkaufwagen gepackt.