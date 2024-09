Jeder Dritte leidet: Wo Sie Hilfe finden

Bei einer Pressekonferenz des Berufsverbandes Österreichischer PsychologInnen (BÖP) wurden schon 2020 Zahlen einer Befragung an 16- bis 69jährigen Personen veröffentlicht, die schockieren: 39% der Menschen in Österreich bekennen sich dazu, in der Vergangenheit oder aktuell an einer psychischen Erkrankung zu leiden. Nur 31% glauben, dass man in so einer Situation genauso viel Unterstützung bekommt, wie Patienten mit organischen Erkrankungen.