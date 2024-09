Taugt der Navee V40i Pro zum Großstadtflitzer?

Zu groß und schwer für die alltägliche Nutzung im Stadtdschungel – so lautete unser Fazit zum Navee N65i, der immerhin fast 23 Kilo auf die Waage bringt und damit für Menschen, die unterwegs von A nach B die eine oder andere Stiege bewältigen müssen, eine – im wahrsten Sinne - ziemliche Last darstellen kann. Auf den V40i Pro trifft dies nur noch bedingt zu, dafür müssen im Gegenzug an anderer Stelle Abstriche gemacht werden.