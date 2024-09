Rekordschäden: So teuer kommt uns die Horror-Flut

Wie viel Geld bekommen Private?

Dass vom Unwetter betroffene Privatpersonen laut Schlüssel nur 4,21 Prozent der 1,5 Milliarden Euro Hilfsmittel bekommen sollten, sorgte in den letzten Tagen für Beunruhigung in der Bevölkerung. Doch es gibt Entwarnung: „Diesen Schlüssel gibt‘s zwar, aber er findet in der Praxis quasi keine Anwendung. Es wird immer so viel ausbezahlt, wie gebraucht wird“, heißt es auf „Krone“-Anfrage aus dem Finanzministerium. Zahlen nach dem Hochwasser im Jahr 2013 belegen das – auch damals gingen mehr als 4,21 Prozent an Privatpersonen.