So schlug Nachtclub-Chefin Räuber in die Flucht

Drei Männer hatten in der Nacht auf Dienstag in einem Nachtclub am Grazer Lendplatz wohl auf leichte Beute gehofft – doch der Schuss ging nach hinten los! Wie berichtet, betraten gegen 2.20 Uhr drei bislang unbekannte Täter die kleine Nachtbar. Wie auf den Kamera-Aufzeichnungen zu sehen ist, sind zwei von ihnen im Eingangsbereich stehen geblieben, der dritte kam auf die Bar zu.