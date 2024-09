KAC schlägt Salzburg zum Auftakt der neuen Saison

Grazer kamen dank Ex-KAC-Stütze Haudum zum Sieg

Quasi zum gleichen Zeitpunkt wie der KAC gingen die Capitals in ihrer Halle in Kagran in Führung. Die slowenische Neuerwerbung Aljaz Predan erzielte in der 22. Minute das 1:0. Die Wiener konnten in weiterer Folge aber nicht nachlegen, so erzielte Paul Huber (39./PP) kurz vor Ablauf des zweiten Drittels den Ausgleich für die runderneuerten Grazer. Die übernahmen im Schlussabschnitt endgültig die Kontrolle und kamen dank Ex-KAC-Stütze Lukas Haudum (52.) zum Sieg.