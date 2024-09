Wann Sie als Akademiker als Gutverdiener gelten

Erstmals listet die „Krone“ in übersichtlichen Grafiken auf, ab welchem Einkommen Akademiker in Österreich – im Vergleich zu allen anderen berufstätigen Akademikern – zur absoluten Elite gehören und ab wann zu den besten zwanzig, dreißig etc. Prozent. Basis dafür sind aktuelle Zahlen, die nur alle vier Jahre erhoben werden. Darüber hinaus gibt der renommierte Wiener Gehaltsexperte Conrad Pramböck Tipps, welche Studienfächer die besten Verdienst-Chancen eröffnen – und was Beschäftigte mit Hochschulabschluss tun sollen, wenn sie ihr Einkommen steigern möchten.