Endlich gesundes und kostenloses Schulessen!

Erst kurz vor der Rückkehr in die Klassen nahm das Forschungsinstitut SIPCAN die Lage an den Schulen unter die Lupe. Das ernüchternde Zeugnis: „An 32 Prozent aller Schulen steht den Schülern aktuell noch kein warmer Mittagstisch zur Verfügung. Bundesweit haben damit über 150.000 Kinder und Jugendliche an Mittelschulen, Gymnasien und berufsbildenden Schulen keine Möglichkeit, in der Schule eine warme Mahlzeit zu essen“, heißt es vom Institut. Jeder vierte Schüler ist demnach betroffen.