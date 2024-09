„14 Seiten Hausübung und Test am zweiten Schultag“

„Am zweiten Schultag in der Früh einen Test, dazu 14 Seiten Hausübung und ein Fragenkatalog, der zu Hause zu erlernen ist, weil in drei Wochen ein Test dazu stattfindet. Ist das normal in der vierten Klasse Volksschule oder besteht hier Handlungsbedarf?“, postete der Vater eines Marchtrenker Volksschülers aufgebracht auf Facebook.