Kapfenberg übernimmt mit Sieg bei Lafnitz Platz 1!

KSV gewann beim SV Lafnitz 2:1

Levan Eloshvili brachte Kapfenberg früh per Linksschuss in Führung (3.). David Heindl erhöhte für die Gäste per Kopf nach einstudierter Freistoßvariante (25.). Den Lafnitzern gelang allerdings noch vor der Pause der Anschlusstreffer durch Christoph Pichorner (45.). In Hälfte 2 musste der KSV rund eine halbe Stunde in Unterzahl spielen, nachdem Florian Haxha per Ampelkarte vom Platz geflogen war (62.). Mit etwas Glück brachte die Elf von Trainer Ismail Atalan das Ergebnis über die Zeit, ein Lafnitz-Treffer in der Nachspielzeit wurde wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben.