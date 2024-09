Golf: Straka schafft Cut in Virginia Water!

Die zweite Runde kann zwar wegen Dunkelheit erst am Samstag fertiggespielt werden, da stand allerdings das „Schicksal“ der anderen beiden Österreicher schon fest. Nemecz verpasste die Gelegenheit, wichtige Punkte für das „Race to Dubai“ einzusammeln. Der Steirer fabrizierte nach einer 71 am Donnerstag auf seiner zweiten Runde eine schwache 77 und schied als 114. aus. Auch für Wiesberger (94.) reichte es nach Runden über 72 und 73 Schläge nicht fürs Wochenende.