Was zu dem Angreifer von Rotterdam bekannt ist

Schon wegen Gewalt verurteilt

Der mutmaßliche Täter wurde bei der Festnahme verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Am Freitag sei er einem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft gebracht worden, teilte die Polizei mit. Der 22-Jährige aus Amersfoort war bereits in der Vergangenheit wegen Gewaltdelikten verurteilt worden.