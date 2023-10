Erdogan: „Schurken erreichen ihre Ziele niemals“

Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) verurteilte den Angriff am Sonntag „auf das Schärfste“: „Wir stehen der Türkei in diesen schweren Stunden bei. Den Verletzten wünsche ich eine rasche Genesung“, schrieb der Politiker auf der Plattform X (früher Twitter). Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg wünschte den Polizeibeamten eine „schnelle und vollständige Genesung.“ Die Allianz stehe im Kampf gegen den Terrorismus in Solidarität an der Seite der Türkei.



