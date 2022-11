Tote in Istanbul: Erdogan spricht von Anschlag

Die Explosion in der Einkaufsstraße Istiklal sei ein „hinterhältiger Anschlag“ gewesen, sagte der türkische Staatschef. „Die Verantwortlichen werden die Strafe bekommen, die sie verdienen“, fügte er hinzu. Neben den sechs Toten zählten die Behörden 53 Verletzte. Definitiv von Terrorismus zu sprechen, sei vielleicht falsch, schränkte Erdogan allerdings ein. Aber der Gouverneur der Metropole, Ali Yerlikaya, habe ihm gesagt, es liege ein „Geruch von Terror“ in der Luft. Der türkische Kommunikationsminister Fahrettin Altun erklärte, die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat liefen. Istanbul und andere türkische Städte waren in der Vergangenheit wiederholt von politisch motivierten Anschlägen militanter kurdischer oder islamistischer Gruppen erschüttert worden.