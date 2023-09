Armenier zeigen Solidarität mit Bergkarabach

Zehn Tage nach dem aserbaidschanischen Sieg in Bergkarabach sind fast alle Armenierinnen und Armenier aus der Region geflohen. 100.417 Flüchtlinge seien registriert worden, sagte eine Regierungssprecherin am Samstag (siehe Video oben). In Armenien dürften die Betroffenen auf die Unterstützung der Bevölkerung zählen können: Zahlreiche Menschen gingen in Jerewan für Bergkarbach auf die Straße.