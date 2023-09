Ex-Verteidigungsminister festgenommen

Nach Aserbaidschans Rückeroberung der Region Bergkarabach haben bisher fast 93.000 Menschen Zuflucht in Armenien gesucht (siehe Video oben). Auch der frühere Verteidigungsminister Lewon Mnazkanjan hätte nach Armenien wollen, wurde aber gefasst, teilte der Grenzschutz am Freitag mit. Er sei in die aserbaidschanische Hauptstadt Baku gebracht worden.