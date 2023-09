Zwei Tage Verspätungen wegen des entgleisten Zugs

Das Unglück in der Messestadt, in dessen Folge die Weststrecke für zweieinhalb Stunden gesperrt war, wirbelte am Freitag den Zugverkehr in ganz Österreich durcheinander. Und auch am Samstag mussten die Züge abbremsen und an Wels mit 30 statt mit 160 km/h vorbeifahren, weil an den Nebengleisen immer noch Einsatzkräfte arbeiteten. „Dadurch kam es zu leichten Verspätungen“, heißt es von den ÖBB.