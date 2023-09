Mehrere Waggons eines Güterzugs bei Wels entgleist

Die Feuerwehr Wels, mit 24 Mann im Einsatz, versuchte in den frühen Abendstunden, die Wägen abzudichten, die ausgelaufene Flüssigkeit zu binden und das Ausmaß der Beschädigung festzustellen. Verletzt wurde zum Glück niemand. In einem weiteren Schritt muss die restliche Flüssigkeit in den entgleisten Waggons in neue Wägen umgepumpt werden.