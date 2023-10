„Müll und Lärm sind die Hauptkritikpunkte“

Das größte Problem ist eigentlich der Müll. Zumindest war die falsche Mülltrennung und illegale Müllentsorgung in den vergangenen Monaten das größte Aufregerthema in den Wohngebäuden im Bahnhofsviertel. Immer wieder beschwerten sich Bewohner im Gespräch mit Carmen Degasper darüber, wie es an den Müllsammelstellen in ihren Wohnhäusern aussieht.