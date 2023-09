Mit dem Messer vier Euro erbeutet

Es geht um mehrere Fälle: So werden die zwei beschuldigt, am Freitag gegen 18.20 Uhr während der Fahrt in einem Linienbus in Feldkirch einem jugendlichen Fahrgast das Messer vorgehalten und von ihm Geld gefordert zu haben. Ganze vier Euro erbeutete das Duo. Im Skatepark Oberau haben sie einem 13-Jährigen Geld abgeknöpft. Auch ein weiteres noch unbekanntes Opfer sollen sie dort um wenige Euros erleichtert haben. Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren.