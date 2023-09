1000 Sänger als Auftakt für ein Super-Kulturjahr

Das Leuchtturm-Projekt Bad Ischl Salzkammergut Kulturhauptstadt Europas 2024 startet am 20. Jänner mit einem Mega-Konzert: Unter der Federführung des Alpin-Rockers Hubert von Goisern treten in Bad Ischl 1000 Sänger zusammen. Und: Conchita Wurst wird performen, eine Operette wird aus der Taufe gehoben, eine Ausstellung im Sudhaus eröffnet. Das wird der kraftvolle Auftakt für ein ganzjähriges Projekt sein, das nicht nur 23 Gemeinden in zwei Bundesländern - Oberösterreich und Steiermark - verbindet, sondern auch nach Europa ausstrahlen soll.