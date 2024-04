Ein polternder „Volkskanzler“ im Bierzelt in Linz

Ein Blick in die Archive aller Print- und Online-Medien (Suchzeitraum ab 1. Jänner 2020) bestätigt es: Zum künftigen „Volkskanzler“ hat sich FPÖ-Obmann Herbert Kickl heute vor einem Jahr in Linz erhoben, als er den oft kritisierten Begriff ins Bierzelt-Publikum am Urfahranermarkt rief.