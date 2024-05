Lehrer warnt: „Schulen sind an Kapazitätsgrenze“

„Wir sind an der Kapazitätsgrenze angelangt und in vielen Schulen auch darüber. Man kann nicht einfach in jedes Besenkammerl eine Klasse hineingeben. Man kann aber auch nicht die Klassenschülerhöchstzahl in die Höhe schrauben, wenn es um Sprachförderung geht“, sagt dazu der oberste Pflichtschullehrer-Gewerkschafter des Landes, Paul Kimberger, der aber einräumt: OÖ erreiche bei Weitem nicht jene Zahlen aus Wien. Und: Alle Zentralräume seien mit Zuzug konfrontiert. „Das ist nicht nur die Familienzusammenführung, aber vor allem.“