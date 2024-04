Neue Kunst in den Fängen der neuen Kriege

Ein Klimt-Gemälde landet in der Designer-Tasche

Der Libanese Said Baalbaki erinnert mit einem Bronze-Arm an die Zerstörungen während des libanesischen Bürgerkrieges. Die Türkin Hera Büyüktasçiyan schnürte aus sechs eingerollten Teppichen die Basis für ein Floß. Künstler Markus Proschek skizziert die Leere des Museums in Mossul nach seiner Plünderung mit einem Gemälde.