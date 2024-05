Der Kampf der ÖVP gegen das Kiffen geht weiter

Kurios: Kiffer bringen „Gras“ nach Bayern rein statt zu uns nach OÖ

Vor der Cannabislegalisierung in Deutschland schlugen heimische Politiker Alarm: Horden von bekifften Landsleuten würden mit Armen voller „Gras“ von Bayern in die Heimat zurückfluten. Die Realität sieht anders, nämlich kurios aus: Die bayrische Grenzpolizei erwischte beispielsweise am Montag zwei Kiffer, die ihren Stoff unerlaubterweise nach Bayern einführten. Konkret zeigten die Beamten bei einer Kontrolle auf der Neuen Brücke bei Schärding einen Deutschen (24) an, der als Beifahrer in einem Kleintransporter etwas Marihuana mitgeführt hatte. Ebenfalls „Gras“ im Gepäck hatte ein Tscheche (42), der in einem Regionalzug von Passauer Bahnfahndern erwischt wurde.